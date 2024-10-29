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Русская весна

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«Город Селидово наш!» — боевые кадры от «Отважных» (ВИДЕО)

«Город Селидово наш!» — боевые кадры от «Отважных» (ВИДЕО)

Кадры из освобожденного города Селидово Донецкой Народной Республики. В результате успешных действий соединений и воинских частей группировки войск «Центр» освобожден город Селидово Донецкой Народной Республики.

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