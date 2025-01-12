В Пекине встретились главы Центробанков Китая и Великобритании

В Пекине прошла встреча главных банкиров Англии и Китая, 11 января сообщает центральный банк Китая. Глава Народного банка Китая Пань Гуншэн встретился в субботу в Пекине со своим коллегой из Банка Англии Эндрю Бейли и обсудил такие темы, как финансовая стабильность и конечно сотрудничество.