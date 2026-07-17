5 простых советов красоты для девочек

Лиана делится секретами, которые помогут сохранить здоровую кожу у подростков. 123RF/legion-media.ru У каждой девочки наступает такой возраст – время перемен, когда она активно начинает интересоваться косметикой и беспокоиться о своей внешности.
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