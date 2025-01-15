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Вяльбе после жалобы Кулешовой: «На сборе под Воркутой нам ставили два железнодорожных вагона – для мужчин и женщин. Вот и все условия»

Накануне лыжница Анастасия Кулешова выложила видео, в котором пожаловалась на условия проживания в Казани, где с 16 по 19 января пройдет этап Кубка России.

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