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Треть украинских пленных хотят стать россиянами. Можно ли им верить?

Треть украинских пленных хотят стать россиянами. Можно ли им верить?

Эксперты считают, что большинство идейных бандеровцев уже уничтожено Дмитрий Родионов На фото: украинские военноленные (Фото: Александр Полегенько/ТАСС) Материал комментируют: Андрей Дмитриев Лариса Шеслер Около половины военнослужащих ВСУ хотели бы работать, находясь в российском плену, а не просто быть в местах лишения свободы, треть — готова остаться жить в РФ, заявил сенатор от Запорожской области Дмитрий Ворона.

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Комментарии
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СС
Стас Спасенов
Опять со своим братиком. сюсюканье своим братством отбудут срок Игнатьев а ХохЛанд
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