Треть украинских пленных хотят стать россиянами. Можно ли им верить?

Эксперты считают, что большинство идейных бандеровцев уже уничтожено Дмитрий Родионов На фото: украинские военноленные (Фото: Александр Полегенько/ТАСС) Материал комментируют: Андрей Дмитриев Лариса Шеслер Около половины военнослужащих ВСУ хотели бы работать, находясь в российском плену, а не просто быть в местах лишения свободы, треть — готова остаться жить в РФ, заявил сенатор от Запорожской области Дмитрий Ворона.