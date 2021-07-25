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“Болеет чем-то или употребляет?”, – странное видео с кривляющейся Полиной Гагариной ввело народ в замешательство

“Болеет чем-то или употребляет?”, – странное видео с кривляющейся Полиной Гагариной ввело народ в замешательство

Полина Гагарина. Фото Известия Варвара ПоплавокСвежее видео с Полиной Гагариной в социальных сетях вызвало массу возмущения.

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