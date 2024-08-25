Средняя зарплата в Омской области выросла до 66,6 тысячи рублей, сообщают в Омскстате. В первом полугодии на местных предприятиях платили от 18 до 156 тысяч рублей в месяц.
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Средняя зарплата в Омской области выросла до 66,6 тысячи рублей, сообщают в Омскстате. В первом полугодии на местных предприятиях платили от 18 до 156 тысяч рублей в месяц.