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В РФ 39 диверсантов в возрасте 15-30 лет получили длительные сроки — от 10 до 26 лет

В РФ 39 диверсантов в возрасте 15-30 лет получили длительные сроки — от 10 до 26 лет

Суды в России вынесли приговоры 39 гражданам страны в возрасте от 15 до 30 лет, которые были завербованы украинскими спецслужбами для поджогов авиатехники, объектов транспортной инфраструктуры и связи, а также планирования диверсий на железных дорогах.

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