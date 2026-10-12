Росстандарт приостановил выпуск ряда китайских грузовиков и спецтехники в России

Ограничения коснулись также производителей спецтехники на базе китайских шасси: тип 77ADJL (на базе Foton Aumark), тип SE27 (на базе Kia), тип TD-001 (надстройки Вологодского производства на шасси Shacman), тип N382a-A2 (на базе FAW/CA3250) и тип KFN332 (на базе Ford).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- ЮГ Проректора «Синер...
- ТЛ На строительство ...
- Кибератака затрон...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым