Росстандарт приостановил выпуск ряда китайских грузовиков и спецтехники в России

Ограничения коснулись также производителей спецтехники на базе китайских шасси: тип 77ADJL (на базе Foton Aumark), тип SE27 (на базе Kia), тип TD-001 (надстройки Вологодского производства на шасси Shacman), тип N382a-A2 (на базе FAW/CA3250) и тип KFN332 (на базе Ford).