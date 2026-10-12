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Регионы России

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Росстандарт приостановил выпуск ряда китайских грузовиков и спецтехники в России

Росстандарт приостановил выпуск ряда китайских грузовиков и спецтехники в России

Ограничения коснулись также производителей спецтехники на базе китайских шасси: тип 77ADJL (на базе Foton Aumark), тип SE27 (на базе Kia), тип TD-001 (надстройки Вологодского производства на шасси Shacman), тип N382a-A2 (на базе FAW/CA3250) и тип KFN332 (на базе Ford).

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