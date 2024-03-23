Главы ФСБ, МВД, СК, Росгвардии доложили Путину о расследовании теракта

ТАСС/Михаил Метцель Глава ФСБ Александр Бортников, министр внутренних дел Владимир Колокольцев, директор Росгвардии Виктор Золотов и председатель СК Александр Бастрыкин доложили президенту РФ Владимиру Путину о ходе расследования теракта, который произошел 22 марта в подмосковном "Крокус Сити Холле".
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