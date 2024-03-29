В США испытают уменьшенную копию уникального самолёта со «смешанным крылом»

Зарегистрированное в Соединённых Штатах Америки предприятие JetZero приступило к проведению испытательного процесса, в ходе которого будет оценена работоспособность уменьшенного самолёта со «смешанным крылом» Z5.
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