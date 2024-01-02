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17 комнатных растений, которые растут в воде — для стильных интерьеров

17 комнатных растений, которые растут в воде — для стильных интерьеров

Многие комнатные растения генетически запрограммированы на образование корней у черенков в воде. На самом деле можно использовать эту особенность не только для размножения, но и для того, чтобы выращивать свои любимые цветы без почвы.

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