Технолог Гертле-Загорская: быстрая разморозка провоцирует возникновение бактерий

Быстрая разморозка продуктов провоцирует появление в них бактерий. Чтобы минимизировать риски, продукты лучше размораживать в холодильнике, сообщила главный технолог Grow Food, специалист по питанию Светлана Гертле-Загорская.
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