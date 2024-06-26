Серрации, метилотрофы, дрожжи: кто поджидает вас в самых грязных местах квартиры

Ковры, мебель и книги По словам Екатерины Баньковской, доцента кафедры химических технологий Пермского политеха, в наши дома и квартиры с улицы активно заносятся частицы почвы, которые содержат большое количество микроорганизмов, плесневых грибов и вирусов.
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