Серрации, метилотрофы, дрожжи: кто поджидает вас в самых грязных местах квартиры

Ковры, мебель и книги По словам Екатерины Баньковской, доцента кафедры химических технологий Пермского политеха, в наши дома и квартиры с улицы активно заносятся частицы почвы, которые содержат большое количество микроорганизмов, плесневых грибов и вирусов.