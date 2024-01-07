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Несекретные материалы

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Новые власти Кувейта собрались передать Украине через Хорватию танки М-84АБ

Новые власти Кувейта собрались передать Украине через Хорватию танки М-84АБ

В середине декабря 2023 года в возрасте 86 лет умер эмир Кувейта шейх Наваф аль-Ахмед аль-Джабер ас-Сабах.

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Комментарии
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Влад Владимиров
Новые власти, похоже, намного тупее живущих там людей... Сужу я так на основании подобных их маразматических затей.
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18 час.
Олег Тимофеев
От них больше вреда чем пользы.
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12 час.
ОТ
Олег Тимофеев
А потом ни кто не мешает при транспортировке. Пора выходить на ноаый уровень.
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12 час.

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