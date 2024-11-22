Эксперт рассказал о борьбе с новыми украинскими дронами

Новые вражеские БПЛА, на которые не способны воздействовать комплексы РЭБ, могут быть обнаружены радарами и оптоэлектронными станциями, а уничтожены «Панцирями» и зенитной артиллерией, рассказал «Известиям» военный эксперт Юрий Лямин.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии