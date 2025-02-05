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Загадка Homo naledi: как доисторические люди хоронили своих мертвых

Загадка Homo naledi: как доисторические люди хоронили своих мертвых

Загадка Homo naledi: как доисторические люди хоронили своих мертвых Ирина ВальковаПоследние открытия археологов потрясли научное сообщество: оказалось, что задолго до появления Homo sapiens на Земле существовал вид, который уже обладал осмысленным отношением к смерти.

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