Последнее наступление белой армии в России

Памятник «Борцам за власть Советов на Дальнем Востоке» Общая ситуация летом-осенью 1922 года С середины 1922 года начался завершающий этап борьбы с белогвардейцами и интервентами на Дальнем Востоке.
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