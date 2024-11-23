Тамбовская пенсионерка наказана за торговлю алкоголем

Петровским районным судом постановлен приговор в отношении местной жительницы за незаконную продажу спиртного Судом установлено, что в июле 2024 года 66-летняя местная жительница продала три бутылки водки односельчанину.
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