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Новости Тамбова

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Тамбовская пенсионерка наказана за торговлю алкоголем

Тамбовская пенсионерка наказана за торговлю алкоголем

Петровским районным судом постановлен приговор в отношении местной жительницы за незаконную продажу спиртного Судом установлено, что в июле 2024 года 66-летняя местная жительница продала три бутылки водки односельчанину.

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