Франция: Отделение неотложной помощи больницы Пастера 2 университетской больницы Ниццы было заблокировано в послеобеденные часы, поскольку, как сообщается, внутри находились люди, вооруженные мачете.
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