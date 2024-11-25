Что случилось ночью, 25 ноября 2024 года

Будущая администрация президента США Дональда Трампа в январе 2025 года о конфликте на Украине. Об этом сообщил конгрессмен от штата Флорида Майк Уолтц, который был номинирован на пост советника по национальной безопасности США в будущей администрации Трампа.
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