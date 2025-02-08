В ЯНАО три зимника закрыли из-за непогоды

В ЯНАО из-за непогоды закрыли три зимника. Движение остановлено на дорогах Лабытнанги — Мужи — Азовы — Теги, Аксарка — Салемал — Панаевск — Яр-Сале, Коротчаево — Красноселькуп, сообщает окружной департамент транспорта и дорожного хозяйства.
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