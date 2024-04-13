Александр Зотов высказался о переходе Артема Дзюбы в тульский «Арсенал»

Артем Дзюба выступал за «оружейников» в 2018 году в преддверии Чемпионата Мира по футболу в России. Успешно проявив в себя в составе тульской команды, футболист получил приглашение в сборную России и стал одним из ее лидеров на этом турнире.
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