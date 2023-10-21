Появились кадры поражения из ПТУР «Хизбаллы» позиции израильской армии

В сети опубликованы кадры, на которых можно увидеть нанесение ливанской "Хизбаллой" при помощи ПТУР удара по скрытой позиции израильской армии.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- Военнослужащая 47-й бригады ВСУ: За несколько часов мы потеряли столько побратимов, сколько не теряли за 4 месяца
- Президент РФ анонсировал патрулирование над Черным морем самолетов с ракетами «Кинжал» после появления авианосцев США в Средиземном море
- Глава Республики Крым сообщил об уничтожении восьми БПЛА противника на подлёте к полуострову
Свежие комментарии