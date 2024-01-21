Вместо кружевных трусиков – камуфляж: Бойцы "Ахмата" столкнулись в Крынках с женской ротой

Silver Kont

Ну, чего комплексовать? Эти твари вышли на передовую по идейным соображениям, чтобы убивать русских солдат... Значит, никакой пощады, только полное уничтожение.... Отработать по позициям бандерошлюх "солнцепёками" и "градами" одновремено - и никаких проблем... Если кто-то выживет после этого, то потом расскажет другим, что такое ад...