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СССР-Россия

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Вместо кружевных трусиков – камуфляж: Бойцы "Ахмата" столкнулись в Крынках с женской ротой

Вместо кружевных трусиков – камуфляж: Бойцы "Ахмата" столкнулись в Крынках с женской ротой

Уже ни для кого не секрет, что женщины в ВСУ служат не только парамедиками, связистами и поварами, но и стрелками, гранатомётчиками и даже командирами натовских "Бредли".

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Комментарии
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Silver Kont
Ну, чего комплексовать? Эти твари вышли на передовую по идейным соображениям, чтобы убивать русских солдат... Значит, никакой пощады, только полное уничтожение.... Отработать по позициям бандерошлюх &quot;солнцепёками&quot; и &quot;градами&quot; одновремено  - и никаких проблем... Если кто-то выживет после этого, то потом расскажет другим, что такое ад...
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19 час.
Зоя Бобкова
Сразу было видно, что кружевные европейские трусики будут дорого стоить. Раз на Украине этого не поняли,  теперь приходится расплачиваться. Никуда не уйти от этого.
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18 час.
ВМ
Владимир Моргунов
Чтобы щеголять-можно кружевные поверх комуфляжа натянуть. Так по нужде быстро не скинуть...
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17 час.

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