Индия и Пакистан оказались на грани войны после расстрела боевиками туристов в Кашмире. Находящиеся на линии разграничения военные уже начали взаимные обстрелы.
Политолог Маркелов: конфликт Индии и Пакистана не перейдет в ядерную войну
Комментарии
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Игорь Егоров
Индия это пережиток британского рабства, назовите хоть одного великого современного деятеля этого государства, нет такового. Они в очередной раз устроят бойню на границе и положат несколько тысяч войнов из одной из каст и все этим и кончится. Индия и Пакистан -ядерные державы, смешно звучит и страшно из уст наших обозревателей от прессы. Мелкие пакостники перегородили реку, чтобы лишить воды миллионы людей, вот и вся их местная ядерная доктрина.
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