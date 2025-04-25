Политолог Маркелов: конфликт Индии и Пакистана не перейдет в ядерную войну

Игорь Егоров

Индия это пережиток британского рабства, назовите хоть одного великого современного деятеля этого государства, нет такового. Они в очередной раз устроят бойню на границе и положат несколько тысяч войнов из одной из каст и все этим и кончится. Индия и Пакистан -ядерные державы, смешно звучит и страшно из уст наших обозревателей от прессы. Мелкие пакостники перегородили реку, чтобы лишить воды миллионы людей, вот и вся их местная ядерная доктрина.