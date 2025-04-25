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Политолог Маркелов: конфликт Индии и Пакистана не перейдет в ядерную войну

Политолог Маркелов: конфликт Индии и Пакистана не перейдет в ядерную войну

Индия и Пакистан оказались на грани войны после расстрела боевиками туристов в Кашмире. Находящиеся на линии разграничения военные уже начали взаимные обстрелы.

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Комментарии
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Игорь Егоров
Индия это пережиток британского рабства, назовите хоть одного великого современного деятеля этого государства, нет такового. Они в очередной раз устроят бойню на границе и положат несколько тысяч  войнов из  одной из каст и все этим и кончится. Индия и Пакистан -ядерные державы, смешно звучит и страшно из уст наших обозревателей от прессы. Мелкие пакостники перегородили реку, чтобы лишить воды миллионы людей, вот и вся их  местная ядерная доктрина.
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