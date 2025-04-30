Полицейские и представители муниципалитета Кабардино-Балкарии обсудили с школьниками и их родителями тему безопасности на дорогах

Сотрудники Госавтоинспекции вместе с инспекторами по делам несовершеннолетних ОМВД России по Урванскому району, представителями Управления образования и комиссией по делам несовершеннолетних муниципального района посетили родительские собрания, состоявшиеся в образовательных учреждениях г.