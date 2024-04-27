Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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В США первым потерпевшим крах в 2024 году стал Republic Bank

В США первым потерпевшим крах в 2024 году стал Republic Bank

В США Департамент банковского дела и ценных бумаг Пенсильвании закрыл банк Republic First Bank, действующий как Republic Bank и находящийся в Филадельфии, и назначил управляющим Федеральную корпорацию по страхованию депозитов (FDIC).

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