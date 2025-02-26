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Царьград

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В зоне СВО появился секретный "подземный город": Раскрытая информация удивит даже ВСУ

В зоне СВО появился секретный "подземный город": Раскрытая информация удивит даже ВСУ

Русские бойцы построили на Харьковском направлении "подземный город" с ловушкамиРИА Новости со ссылкой на Минобороны пишут, что на одном из участков Харьковского направления был построен "подземный город".

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