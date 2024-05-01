Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Даёт ли твоя помощь фронту право безнаказанно поливать помоями армию и государство?

Даёт ли твоя помощь фронту право безнаказанно поливать помоями армию и государство?

Солженицын прошёл почти всю войну, имел боевые награды. Но пукнул не в строку в 1945-м, и ордена-медали не спасли его от ареста и заключения.

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Комментарии
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Влад Владимиров
Пращуры у нас в народе нашем еще издревле всем говорили, что одна ложка дегтя всегда, увы, испортит бочку меда... Ну, невозможно быть патриотом Родины всяческим дебилам...По априори им это не подходит...Так уж устроена природа...
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13 час.
АС
Анатолий Страшко
Меня очень раздражает критика армии на фронтах СВО. Ведь критикует, как правило, тот кто очень хочет, чтобы всё было так, как ему хочется. И критики  ведь даже не представляют и представить не могут всей ситуации, которую так резво критикуют. Читаешь очередного критика и.......всегда спасает наша пословица-цыплят по осени считают.
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12 час.

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