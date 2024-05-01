Даёт ли твоя помощь фронту право безнаказанно поливать помоями армию и государство?

Пращуры у нас в народе нашем еще издревле всем говорили, что одна ложка дегтя всегда, увы, испортит бочку меда... Ну, невозможно быть патриотом Родины всяческим дебилам...По априори им это не подходит...Так уж устроена природа...

АС

Анатолий Страшко

Меня очень раздражает критика армии на фронтах СВО. Ведь критикует, как правило, тот кто очень хочет, чтобы всё было так, как ему хочется. И критики ведь даже не представляют и представить не могут всей ситуации, которую так резво критикуют. Читаешь очередного критика и.......всегда спасает наша пословица-цыплят по осени считают.