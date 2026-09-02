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OilPrice

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Ryanair Warns Some Airlines Could Struggle with Jet Fuel Price Spike

Ryanair, the biggest low-fare airline in Europe, on Wednesday lowered its winter traffic target to reduce exposure to high unhedged oil prices, and warned the some of its less well-hedged competitors could struggle to survive this winter amid high fuel costs.

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