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Царьград

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Пусть живут без семьи: в Госдуме хотят запретить мигрантам везти в Россию жен и детей

Пусть живут без семьи: в Госдуме хотят запретить мигрантам везти в Россию жен и детей

Депутаты предложили ввести запрет на то, чтобы мигранты привозили в Россию свои семьи.Депутаты одной из партий предложили запретить мигрантам привозить в Россию своих родственников.

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