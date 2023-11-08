Птицеед-голиаф: самый большой паук в мире, из которого готовят вкусные блюда

Науке известно о существовании более 45 тысяч видов пауков. Самым крупным из них считается птицеед-голиаф, который обитает в тропических лесах Южной Америки — в качестве дома им служат глубокие норы, выстланные паутиной.
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