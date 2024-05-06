СВР: США ищут альтернативу Зеленскому и работают с Порошенко, Кличко и Залужным

Американские власти активизировали усилия по поиску альтернативы Владимиру Зеленскому на Украине, они, в частности, установили контакты с Петром Порошенко и Виталием Кличко, также ведётся негласная работа с бывшим главкомом ВСУ Валерием Залужным.
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