ФПК держит удар на южном направлении. В РЖД справляются с ростом трафика из-за СВО

В условиях закрытых уже больше месяца южных аэропортов России РЖД выпала роль главного перевозчика из центральной России в сторону Ростова, Краснодара, Ставрополя, Новороссийска и Анапы.
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