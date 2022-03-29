Вгудок

9 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Игорь Кошетов
    Да НЕ НАДО гадать, найдется ли место тем компаниям, которые сейчас сваливают, а потом ЗАХОТЯТ ВЕРНУТЬСЯ обязательно. ...Siemens забыл про...
  • Александр Созинов
    Очень удивился, когда узнал, что в наших локомотивах нет простых удобств. Для любого автодальнобойщика привычны конди...Дилетанты обещают...
  • Наталия Федякова
    Как всегда на "железке"! Принцип: ты начальник - я дурак. А если по другому, то найдем за что тебя выкинуть с работы ...Клоун или чернокн...

ФПК держит удар на южном направлении. В РЖД справляются с ростом трафика из-за СВО

ФПК держит удар на южном направлении. В РЖД справляются с ростом трафика из-за СВО

В условиях закрытых уже больше месяца южных аэропортов России РЖД выпала роль главного перевозчика из центральной России в сторону Ростова, Краснодара, Ставрополя, Новороссийска и Анапы.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх