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Газета.ру

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Лукашенко: мы не будем нападать, но обязаны обеспечить безопасность Белоруссии

Лукашенко: мы не будем нападать, но обязаны обеспечить безопасность Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в очередной раз заявил, что его страна не планирует ни на кого нападать.

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