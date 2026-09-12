Триумф Путина, трагедия перевозчиков и «вспышка веселья» в КНДР

Авиакомпании пожаловались на трудности из-за закрытого неба РоссииЕвропейские авиакомпании столкнулись с «нечестными условиями игры» после потери доступа к российскому воздушному пространству, заявил гендиректор финской авиакомпании Finnair Туркка Куусисто.
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