Телеведущая Юлия Барановская появилась на публике в мини-юбке

Ведущая шоу "Мужское / Женское" Юлия Барановская вышла в свет в мини-юбке, удивив фанатов. Звезда Первого канала приехала на премьеру фильма "Небриллиантовая рука" и поделилась кадрами с красной дорожки в личном блоге.