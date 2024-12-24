Телеведущая Юлия Барановская появилась на публике в мини-юбке

Ведущая шоу "Мужское / Женское" Юлия Барановская вышла в свет в мини-юбке, удивив фанатов. Звезда Первого канала приехала на премьеру фильма "Небриллиантовая рука" и поделилась кадрами с красной дорожки в личном блоге.
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