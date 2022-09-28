Закон, порядок, государство

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Завершено расследование уголовного дела в отношении обвиняемых в незаконном обороте наркотических средств на территории Мордовии

Следственной частью Следственного управления МВД по Республике Мордовия окончено расследование уголовного дела в отношении двоих жителей Кировской области и Пермского края, обвиняемых в совершении преступления, предусмотренного ч.

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