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Житель Бурятии месяцами избивал сына за мелкие провинности

Житель Бурятии месяцами избивал сына за мелкие провинности

ИЗВЕСТИЯ/Анна Белова В Советском районе Бурятии возбуждено уголовное дело об истязании малолетнего ребенка после того, как мужчина четыре месяца систематически избивал сына.

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