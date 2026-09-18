Житель Бурятии месяцами избивал сына за мелкие провинности

ИЗВЕСТИЯ/Анна Белова В Советском районе Бурятии возбуждено уголовное дело об истязании малолетнего ребенка после того, как мужчина четыре месяца систематически избивал сына.
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