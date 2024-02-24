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Новость из России вынудила норвежскую журналистку выругаться

Новость из России вынудила норвежскую журналистку выругаться

Журналистку норвежской NRK удивила стойкость экономики России в условиях санкций Журналистку норвежской телерадиовещательной компании NRK Сесилию Лангам Беккер удивила новость об экономической стойкости России в условиях западных санкций.

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