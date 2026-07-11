Кого из русских пускать в Европу? Франция, Италия, Испания не хотят терять туристов из России. Зато у прибалтов везде шпионы Евросоюз пытается превратить визовую политику в оружие массового поражения Константин Ольшанский Фото: Виталий Невар/ТАСС Градус русофобской истерии в Евросоюзе нарастает.
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