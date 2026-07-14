Закон и Порядок
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Закон и Порядок

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Вика Цыганова - о Плющенко: Сдал Родину после первой же проблемы

Вика Цыганова - о Плющенко: Сдал Родину после первой же проблемы

Царьград Фото: freepik.com Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко рассказал, что его сын сменил спортивное гражданство якобы из-за того, что в России не мог развиваться и никому не нужен.

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