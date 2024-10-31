Орбан назвал отказ ЕС от диалога с Россией по Украине варварством

Варварством назвал отказ Европы от диалога с Россией по ситуации на Украине премьер-министр Венгрии Виктор Орбан 31 октября выступая в Вене на дискуссии «Мир в Европе» «То, что Европа гордится тем, что она не разговаривает с русскими — это варварство, это глупость», — заявил Орбан.