Благоприятные числа для посадки в марте и апреле 2025 года согласно посадочному календарю

С приходом весны садоводы и огородники начинают активную подготовку к новому сезону. В марте в средней полосе России наступает время для посева семян овощных культур на рассаду, пикировки и подкормки растений.
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