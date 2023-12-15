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Mash на Донбассе: ВСУ ночью ударили по Мариуполю, загорелся местный завод

В ночь на пятницу, 15 декабря, вооруженные формирования Украины атаковали Мариуполь. В Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), сообщили, что украинскими войсками по Мариуполю выпущено три дальнобойные ракеты.

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