В ночь на пятницу, 15 декабря, вооруженные формирования Украины атаковали Мариуполь. В Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), сообщили, что украинскими войсками по Мариуполю выпущено три дальнобойные ракеты.