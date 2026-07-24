Военный обозреватель Виктор Баранец: Мы создали Киеву проблемы. Осталось довести их до катастрофы

ВП

Виктор Попов

Уважаемые! Настоящему(!) Полковнику Должно быть Известно,Что! - "ВОЕННАЯ Техника БЕЗ Горючего и Боеприпасов - ЯВЛЯЕТСЯ НЕ Более как ОБЫКНОВЕННЫМ(!) МЕТАЛЛОЛОМОМ!!!" За 5 Лет Боевых Действий у ВСУ НЕ Должно было Остаться НИ КАПЛИ "Горючки"!!! - а Они - "КАТАЮТСЯ"!!! За 5 Лет Боевых Действий у ВСУ НЕ Должно было Остаться НИ Одного Снаряда!!! - а у Них ПОЯВЛЯЮТСЯ Даже СОВРЕМЕННЫЕ - ДАЛЬНОБОЙНЫЕ!!! Как Это ПОНЯТЬ??? С Самых Высоких Трибун ЗАЯВЛЯЮТ! - "Наши ВКС Самые-Самые!!!" А НАТОВСКОЕ Оружие ПОСТУПАЕТ и ПОСТУПАЕТ для ВСУ!!! И "Горючку!" берут Они ОТКУДА-то??? Что Ответите Вы на Это - Полковник БАРАНЕЦ???