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Спутник

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Военный обозреватель Виктор Баранец: Мы создали Киеву проблемы. Осталось довести их до катастрофы

Военный обозреватель Виктор Баранец: Мы создали Киеву проблемы. Осталось довести их до катастрофы

Военный обозреватель Виктор Баранец считает, что России уже удалось создать Киеву серьёзные проблемы с топливом.

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Комментарии
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ВВ
Владимир Витковский
... самокритика- великая вещь, даже для тебя...
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1 м.
ВП
Виктор Попов
Уважаемые!  Настоящему(!) Полковнику Должно быть Известно,Что! -  &quot;ВОЕННАЯ Техника БЕЗ Горючего и Боеприпасов - ЯВЛЯЕТСЯ НЕ Более как ОБЫКНОВЕННЫМ(!) МЕТАЛЛОЛОМОМ!!!&quot;  За 5 Лет Боевых Действий у ВСУ НЕ Должно было Остаться НИ КАПЛИ &quot;Горючки&quot;!!! - а Они - &quot;КАТАЮТСЯ&quot;!!!  За 5 Лет Боевых Действий у ВСУ НЕ Должно было Остаться НИ Одного Снаряда!!! - а у Них ПОЯВЛЯЮТСЯ Даже СОВРЕМЕННЫЕ - ДАЛЬНОБОЙНЫЕ!!!  Как Это ПОНЯТЬ???  С Самых Высоких Трибун ЗАЯВЛЯЮТ! -  &quot;Наши ВКС Самые-Самые!!!&quot;  А НАТОВСКОЕ Оружие ПОСТУПАЕТ и ПОСТУПАЕТ для ВСУ!!!  И &quot;Горючку!&quot; берут Они ОТКУДА-то???  Что Ответите Вы на Это - Полковник БАРАНЕЦ???
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1 м.
СК
Сергей Ковалев
заправки, Карл! - АЗС!!! почему речь не о базах хранения и производствах? да, &quot;Запад помогает&quot;. но не волшебной палочкой, есть маршруты, точки входа... все входы в Украину под контролем ВС РФ? - нет? - а чО так?
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1 м.