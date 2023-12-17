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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Кучеров набрал 0+2 в матче с «Калгари» и увеличил отрыв в гонке бомбардиров до 9 очков. У него 52 балла в 31 игре

Кучеров набрал 0+2 в матче с «Калгари» и увеличил отрыв в гонке бомбардиров до 9 очков. У него 52 балла в 31 игре

Форвард «Тампы» дважды ассистировал партнерам в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Калгари» (2:4).  В активе россиянина 52 (20+32) очка в 31 матче сезона.

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