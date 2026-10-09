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Царьград

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Эксперт Панферов: дроны ВСУ могут долететь до Урала и Кубани

Эксперт Панферов: дроны ВСУ могут долететь до Урала и Кубани

Военный эксперт Андрей Панферов считает, что после налета на Омскую область украинские беспилотники могут атаковать Краснодарский край и промышленные районы Урала, однако поводов для паники нет, поскольку такие удары носят в основном пропагандистский характер.

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