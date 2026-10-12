«Сам не верил»: что пришлось пережить сербскому актеру ради роли в «Трудно быть богом»

Александр Радойичич учил русский язык и пять месяцев жил в мире Арканара. Александр Радойичич в сериале «Трудно быть Богом» кадр сериалаФедор Бондарчук недавно представил зрителям проект, созданный по мотивам произведения братьев Стругацких «Трудно быть богом».
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